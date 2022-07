KPN groeit na jaren weer op zakelijke markt

KPN heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in ruim tien jaar de omzet opgevoerd op het vlak voor telecomdiensten aan bedrijven. Topman Joost Farwerck van het telecomconcern spreekt in een verklaring van een “ommekeer” in de zakelijke markt.

KPN zag de opbrengsten van diensten aan bedrijven jaren krimpen. In de loop van vorig jaar leek het voor het eerst in tijden wel de goede kant op te gaan met dit marktsegment toen het telecombedrijf goede zaken meldde met zijn KPN EEN-aanbod voor kleine en middelgrote bedrijven. Daarmee kan een bedrijf bijvoorbeeld een internetverbinding combineren met vaste telefonie of televisie.

De groei op de zakelijke markt die KPN woensdag rapporteerde is niettemin een opsteker. Volgens Farwerck loopt zijn onderneming daarmee namelijk voor op schema. Eerder dit jaar zei hij nog dat hij mikte op een stabilisering van de zakelijke markt. En dat hoopte hij tegen het einde van dit jaar te hebben bereikt.

KPN is over de gehele linie verder gegroeid. De kwartaalomzet zat met ruim 1 procent in de lift tot 1,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat kwam eveneens hoger uit. Onder de streep bleef wel minder winst over, maar dat had volgens KPN vooral te maken met investeringen in het glasvezelnet. Wanneer dergelijke eenmalige kosten niet meegeteld worden, dan ging de winst wel omhoog.