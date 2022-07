Lagere winst Boeing, nog geen leveringen 787

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft in het tweede kwartaal een fors lagere winst behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf heeft nog steeds last van de productieproblemen met de 787 Dreamliner waardoor de leveringen van dat toestel al langere tijd stil zijn gelegd. Wel leverde Boeing meer toestellen van het type 737 MAX af aan klanten.

De nettowinst kwam uit op 160 miljoen dollar, wat een daling van 72 procent betekent vergeleken met vorig jaar. Vanwege de gestopte leveringen van de 787 moet Boeing miljarden opzij zetten. Het bedrijf gaf aan vergevorderd te zijn met luchtvaarttoezichthouder FAA over het hervatten van die leveringen.

De omzet ging met 2 procent omlaag tot 16,7 miljard dollar. Dat komt volgens Boeing door minder inkomsten bij de defensie- en ruimtevaarttak. Boeing is producent van bijvoorbeeld straaljagers, bommenwerpers, militaire transporttoestellen en gevechtshelikopters, maar ook commerciƫle ruimtevaartraketten en satellieten.

Daarnaast doet Boeing onderhoudswerkzaamheden aan vliegtuigen. Het totale orderboek voor verkeersvliegtuigen van het bedrijf staat nu op meer dan 4200 toestellen, met een totale waarde van 297 miljard dollar.

Topman Dave Calhoun zei in een toelichting dat belangrijke vooruitgang wordt gemaakt met de verbeteringen bij het bedrijf. Boeing viert deze maand zijn 106-jarige bestaan. Sinds mei heeft Boeing zijn hoofdkantoor in Arlington in de staat Virginia, in de buurt van Washington. Eerder had het concern zijn hoofdkwartier in Chicago.