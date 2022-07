Mercedes verwacht meer winst dankzij hogere verkoopprijzen

De Duitse autofabrikant Mercedes-Benz is positiever geworden over de winstverwachting voor dit jaar dankzij de hogere verkoopprijzen van zijn auto’s. De grootste fabrikant van luxewagens ter wereld denkt nu dat de groepswinst dit jaar iets hoger zal uitvallen dan vorig jaar. Eerder ging het concern uit van een onveranderde winst. Ook de omzetverwachting voor het gehele jaar werd opgeschroefd.

Mercedes rapporteerde resultaten over het tweede kwartaal die de verwachtingen overtroffen. De nettowinst kwam uit op 3,2 miljard euro, tegen 3,1 miljard euro een jaar geleden. Ondanks dat Mercedes minder auto’s verkocht ging de omzet omhoog met 7 procent tot ruim 36 miljard euro. Dat komt vooral doordat het bedrijf zich vanwege het chiptekort in de autosector richt op de productie van duurdere modellen met hogere winstmarges.

Bij Mercedes daalden de leveringen in het tweede kwartaal met 7 procent door een gebrek aan chips en logistieke uitdagingen. Net als andere autofabrikanten geeft het bedrijf daardoor de prioriteit aan de productie van de meest lucratieve modellen.

De autobouwer waarschuwde wel voor economische turbulentie als gevolg van de verergerende Europese energiecrisis, de hoge inflatie en de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. “We vergroten onze waakzaamheid en veerkracht om de steeds complexere macro-economische en geopolitieke uitdagingen het hoofd te bieden”, zei de Zweedse topman Ola K√§llenius in een verklaring.

Vanwege de dreiging van gasrantsoenering in Duitsland heeft Mercedes stappen ondernomen om zijn activiteiten draaiende te kunnen houden in het geval Rusland de gaskraan volledig dichtdraait. De fabriek in Sindelfingen, waar het bedrijf de elektrische modellen EQS, S-Klasse en Maybach maakt, kan nu functioneren zonder aardgas.