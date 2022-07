Microsoft en Google stijgen op positief Wall Street na cijfers

Microsoft en Google-moeder Alphabet behoorden woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De twee grote Amerikaanse technologiebedrijven presteerden afgelopen kwartaal minder sterk dan verwacht, maar beleggers wisten in de kwartaalberichten toch wat lichtpuntjes te vinden.

Zo wist Alphabet (plus 4,5 procent) meer geld binnen te halen met advertenties ondanks dat veel bedrijven vanwege de economische onzekerheid hun reclamebudgetten verkleinen. Microsoft hield ondanks de verslechterde economische omstandigheden wel vast aan zijn verwachtingen voor de rest van jaar en werd beloond met een koerswinst van ruim 3 procent.

Beleggers op Wall Street zijn verder vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank gaat de rente naar verwachting voor de tweede keer op rij met 0,75 procentpunt verhogen.

De Fed zou daarmee het meest agressieve rentebeleid voeren sinds het begin van de jaren 80 toen de centrale bank onder leiding van president Paul Volcker de torenhoge inflatie te lijf ging met forse renteverhogingen. Marktpartijen zijn vooral benieuwd wat de Fed gaat zeggen over de mogelijke toekomstige rentestappen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent in de plus op 31.883 punten. De brede S&P 500 klom 0,9 procent tot 3954 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent tot 11.726 punten. De stemming werd daarbij gesteund door een onverwachte stijging van de orders voor duurzame goederen in juni.

Boeing dikte 3,6 procent aan. De vliegtuigfabrikant boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Ook viel het verlies groter uit dan voorzien. Het concern dat onlangs enkele grote orders binnenhaalde tijdens een luchtvaartshow in het Verenigd Koninkrijk hield wel vast aan de verwachtingen voor de rest van het jaar.

Voedingsproducent Kraft Heinz verloor 7,4 procent ondanks een verhoging van de omzetverwachting voor het hele jaar. Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, dat na de slotbel met resultaten komt, ging 2 procent omhoog. Muziekstreamingdienst Spotify, die het aantal gebruikers in het tweede kwartaal flink zag groeien, dikte zo’n 11 procent aan.

Chipmaker Texas Instruments steeg 4 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook Hilton profiteerde van het herstel in de reissector. De hotelketen schroefde zijn verwachtingen op en werd 4,8 procent hoger gezet.

De euro was 1,0144 dollar waard, tegen 1,0120 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent tot 96,37 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 105,46 dollar per vat.