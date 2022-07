Minister verwacht minder sterke groei economie Australië

De economie van Australië zal minder sterk groeien dan eerder gedacht, door de wereldwijde economische afzwakking, hoge inflatie en stijgende rentes. Dat verwacht de Australische minister van Financiën Jim Chalmers. Hij zal donderdag zijn nieuwe voorspellingen presenteren aan het Australische parlement.

De minister rekent nu voor het fiscale jaar dat eind juni werd afgesloten op een groei met 3,75 procent. Eerder werd een plus van 4,25 procent verwacht. De voorspellingen voor de komende twee jaar werden met een half procentpunt verlaagd naar respectievelijk 3 en 2 procent.

Chalmers behoort tot de Labor-partij die in mei de parlementsverkiezingen won. Hij zegt dat Australië met aanzienlijke economische uitdagingen kampt, waaronder de inflatie die naar het hoogste niveau in 21 jaar is gestegen en mogelijk nog verder zal toenemen.

De Australische centrale bank heeft al meermaals de rente verhoogd om de hoge inflatie tegen te gaan. Naar verwachting zal de bank volgende week de rente opnieuw verhogen.