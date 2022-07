Moederbedrijf Gucci verdient meer door prijsverhogingen

Luxeconcern Kering heeft in het tweede kwartaal de omzet opgevoerd. Een prijsverhoging bij zijn belangrijkste modemerk Gucci hielp daarbij, want dat merk had veel last van de coronalockdowns in China. Meer toerisme naar Europa, waar veel toeristen in bijvoorbeeld Parijs of Milaan gaan shoppen, hielp de gevolgen van die lockdowns te compenseren.

De omzet van Gucci ging door de Chinese tegenwind in het tweede kwartaal met 4 procent omhoog op vergelijkbare basis, dus gekeken naar winkels die vorig jaar in dezelfde periode ook al open waren. In april en mei was een derde van alle Gucci-winkels in China gesloten. Saint Laurent groeide in dezelfde periode met 31 procent en was het best presterende merk van Kering.

Concrete cijfers gaf Kering alleen over de eerste helft van het jaar. Daarin steeg de omzet met 23 procent tot 9,9 miljard euro. De winst ging met een derde omhoog tot 2 miljard euro.