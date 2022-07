Omzet Facebook-moeder Meta Platforms daalt voor het eerst

De omzet van Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, daalde in het tweede kwartaal. Dat was voor het eerst voor het Amerikaanse socialemediabedrijf. Tegelijkertijd gingen de kosten met ruim een vijfde omhoog wat ook zorgde voor een flink lagere winst.

De omzetdaling kwam volgens Meta door de afzwakkende economie. Adverteerders letten daardoor weer wat meer op hun uitgaven en reclame-inkomsten zijn met afstand de belangrijkste inkomstenbron van Meta. De onderneming verwacht dat die inkomsten in het huidige kwartaal nog lager uitvallen en denkt ook last te krijgen van de dure dollar.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg zowel voor Facebook als voor Instagram, wat betekent dat meer mensen aan de advertenties werden blootgesteld. Topman Mark Zuckerberg verklaarde dat Reels, de korte filmpjes waarmee met name Instagram de strijd met TikTok aangaat op veel clicks kunnen rekenen.

De omzet van Meta kwam in de maanden april tot en met juni uit op 28,8 miljard dollar of omgerekend 28,3 miljard euro, tegenover 29,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De kosten gingen tegelijkertijd met 22 procent omhoog tot 20,5 miljard dollar, onder meer doordat het personeelsbestand met haast een derde groeide. Om kosten te besparen gaat Facebook minder mensen aannemen.

De nettowinst kwam uit op 6,7 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 10,4 miljard dollar.

Meta herhaalde nog maar eens in de gaten te houden of het mogelijk blijft om gebruikersdata van Europa naar de Verenigde Staten te verplaatsen. Als die mogelijkheid door de Europese Unie wordt afgesloten, dan zou het bedrijf een vertrek van de Europese markt kunnen overwegen, gaf Meta al eerder aan.