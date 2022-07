Ook Britse cheeseburgerliefhebber gaat inflatie voelen

De hoge inflatie is op steeds meer plaatsen te voelen en ook Britse liefhebbers van cheeseburgers krijgen daar last van. Fastfoodketen McDonald’s verhoogt de prijzen van die hamburger met 20 procent, de eerste aanpassing van de prijs in 14 jaar. Nu kost een cheeseburger nog 99 pence of bijna 1,20 euro, maar dat wordt 1,19 pond.

Behalve de cheeseburgers worden ook veel andere producten tussen de 10 en 20 pence duurder. Volgens McDonald’s is lang gewacht met het aanpassen van de prijzen, maar voelen de leveranciers en de franchisenemers de gevolgen van de almaar stijgende inflatie al een tijdje. Dat leidde tot “een moeilijke beslissing”.

De prijzen stegen in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen tijd al hard en het land heeft de hoogste inflatie van West-Europa. De verwachting is dat die inflatie later dit jaar boven de 11 procent op jaarbasis uitkomt.