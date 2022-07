Puma ziet toekomst anders dan Adidas wel zonniger in

Het Duitse sportmerk Puma heeft zijn verwachtingen voor het hele jaar verder verhoogd en is daarmee optimistischer dan rivaal Adidas. De onderneming zegt flink te profiteren van de groeiende populariteit van hardlopen en sporten als golf en basketbal. Puma vaart daar wel bij omdat er dan ook meer vraag is naar bijvoorbeeld hardloopschoenen en sportkleding.

De onderneming denkt dit jaar bij constante wisselkoersen een omzetgroei rond de 15 procent te kunnen halen. Eerder was de prognose nog minstens 10 procent meer omzet. Adidas stelde dinsdag juist de verwachtingen voor het gehele jaar neerwaarts bij. Waar eerder nog 11 tot 13 procent omzetgroei voor mogelijk werd gehouden, gaat het bedrijf nu uit van minder dan 10 procent groei.

Adidas zei dat het herstel van de Chinese markt veel zwakker verloopt dan gedacht door de coronalockdowns in het land. Ook denkt Adidas dat de vraag naar zijn sportschoenen, kleding en andere producten in andere markten onder druk kan komen door de hoge inflatie, omdat consumenten daardoor meer de hand op de knip kunnen houden. Tot dusver zijn daar nog geen duidelijke tekenen van, voegde Adidas overigens wel toe.

De geschiedenis van Puma is nauw verstrengeld met die van Adidas. De gebroeders Adolf en Rudolf Dassler richtten in 1924 in het Beierse Herzogenaurach een schoenenfabriek op. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leverden zij schoenen aan het Duitse leger. De broers waren het echter vaak oneens over de te volgen strategie en Rudolf besloot uiteindelijk om voor zichzelf te beginnen. In 1948 richtte hij Puma Schuhfabrik op, met als bedrijfslogo de springende roofkat. Het bedrijf van Adolf ging verder als Adidas, wat ook verwijst naar zijn naam.