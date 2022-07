Verkoop nieuwe bedrijfswagens EU in juni weer gedaald

De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is ook in juni gedaald. Dat komt volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA vooral door een lagere verkoop van bestelbusjes. De verkoop van vrachtwagens ging wel omhoog.

De totale verkoop van commerciƫle voertuigen, met ook tourbussen, daalde met ruim 22 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 144.210 stuks. De verkoop staat nu al langere tijd onder druk. Dat komt mede doordat de productie wordt gehinderd door een gebrek aan onderdelen, waaronder computerchips, en doordat leveringen vertraging oplopen. De verkoop van bestelbusjes, die goed zijn voor 80 procent van het totaal, nam met 27 procent af tot 115.080 stuks.

In de vier grootste EU-markten Duitsland, Frankrijk, Italiƫ en Spanje waren zwakkere verkopen te zien. De Nederlandse verkoop van bedrijfsvoertuigen ging in juni licht omhoog, tot 7187 stuks.

Over de eerste zes maanden van dit jaar kromp de EU-verkoop van bedrijfsvoertuigen met ruim 20 procent. Voor Nederland ging het om een krimp van bijna 16 procent.