Waarschuwing Koreaanse leverancier Apple valt slecht op beurs

Het Zuid-Koreaanse chipconcern SK Hynix, een belangrijke leverancier van Apple, heeft gewaarschuwd voor een afnemende groei van de vraag naar geheugenchips en oplopende voorraden. Daarmee is er opnieuw een grote speler in de techwereld die alarm slaat over de toegenomen wereldwijde economische onzekerheid. Op de beurs in Seoul werd de boodschap slecht ontvangen.

Het aandeel SK Hynix ging woensdag tussentijds bijna 2 procent onderuit ondanks dat de onderneming ook een winstsprong meldde van wel 56 procent. In de voorbije maanden profiteerde SK Hynix namelijk nog sterk van een grote vraag naar chips.

Maar de vooruitzichten zouden duidelijk somberder zijn geworden, omdat de mensen in economisch onzekere tijden minder geneigd zijn bijvoorbeeld een nieuwe smartphone of nieuwe computer te kopen. “De marktgroei voor het jaar zal een stuk lager zijn dan onze verwachtingen eerder dit jaar,” aldus SK Hynix-bestuurder Kevin Noh.

Eerder waarschuwden grote techconcerns als Apple en Microsoft ook al voor de gevolgen van een mogelijke wereldwijde recessie. Zij stelden bijvoorbeeld hun investeringsplannen voor dit jaar daarom bij of besloten de werving van nieuw personeel voor de rest van het jaar te verminderen.

Het algehele beeld op de Aziatische beurzen was woensdag gemengd. In Zuid-Korea ging de hoofdgraadmeter 0,6 procent omlaag en in Hongkong leverde de belangrijkste index 1,5 procent in. De toonaangevende Nikkei-index in Japan noteerde rond 07.00 uur Nederlandse tijd wel 0,2 procent in de plus.

Volgens analisten werd op de markten erg voorzichtig gehandeld vanwege het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. De Amerikaanse koepel van centrale banken gaat dan waarschijnlijk opnieuw de rente verhogen in zijn strijd tegen de hardnekkig hoge inflatie in de Verenigde Staten. Er leeft ook vrees dat de sterke renteverhogingen van de Fed een economische recessie kunnen veroorzaken.