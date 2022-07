Afscheid van Russische fossiele energie stuwt resultaten Arcadis

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in het afgelopen halfjaar geprofiteerd van de wens om minder afhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstoffen vanwege de oorlog in Oekraïne. Zowel publieke als private organisaties hadden daardoor meer geld over voor systemen die helpen bij de transitie naar schonere energie, wat het bedrijf meer opdrachten opleverde.

Over het afgelopen halfjaar had Arcadis voor ruim 2,3 miljoen euro aan nog uit te voeren opdrachten binnengehaald. Dat is bijna 6 procent meer dan een jaar eerder, als wisselkoerseffecten, overnames of desinvesteringen niet worden meegerekend. De omzet steeg met 11 procent tot 1,4 miljard euro. Daarop boekte Arcadis een winst van 86 miljoen euro, 12 procent meer dan een jaar eerder.

Peter Oosterveer spreekt in een toelichting van een “geopolitieke realiteit” waardoor opdrachtgevers liever niet meer afhankelijk zijn van aardolie of -gas. Wegens de Russische inval in Oekraïne willen veel westerse landen zo snel mogelijk van de olie of het gas af uit het land. De aankopen van die fossiele brandstoffen spekken de oorlogskas van het Kremlin, en met de gasleveringen heeft president Vladimir Poetin nu nog een geducht drukmiddel in handen.

Tegelijkertijd zorgt de oorlog en opgelopen inflatie voor zorgen over een mogelijke recessie. Maar volgens Oosterveer blijft de aanwas van nieuwe opdrachten waarmee bedrijven klimaatneutraal willen worden bemoedigend. Zo moeten voor de energietransitie uitgebreidere laadnetwerken voor elektrische auto’s komen en moeten, met name in Noord-Amerika, productieprocessen in de industrie schoner. Dat levert Arcadis nieuwe adviesklussen op.