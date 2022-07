Autofabrikant Mitsubishi uitblinker op licht hogere Japanse beurs

Mitsubishi Motors heeft donderdag een koerssprong van 11 procent gemaakt op de aandelenbeurs in Tokio. Dat is de grootste dagwinst in zes jaar tijd. De Japanse autofabrikant verhoogde zijn verwachtingen voor de rest van het jaar na een forse stijging van de winst in het afgelopen kwartaal. Het concern dat veruit het grootste deel van zijn voertuigen verkoopt buiten de Japanse thuismarkt profiteerde onder meer van de goedkopere yen.

De Nikkei in Tokio noteerde ongeveer een uur voor de slotbel 0,2 procent hoger. Beleggers reageerden onder meer op het besluit van de Federal Reserve om de rente in de Verenigde Staten opnieuw met 0,75 procentpunt te verhogen. Die stap werd op Wall Street positief ontvangen. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell liet daarbij doorschemeren dat bij de volgende beleidsvergadering in september mogelijk tot een lagere renteverhoging wordt besloten, al sloot hij opnieuw driekwart procentpunt erbij niet uit.

Ook de andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen overwegend licht vooruit. De hoofdindex in Shanghai boekte een tussentijdse winst van 0,6 procent, maar de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,6 procent. De geplaagde Chinese vastgoedsector stond in de belangstelling. De Britse zakenkrant Financial Times meldde dat Beijing tot 1 biljoen yuan, omgerekend zo’n 150 miljard euro, aan goedkope leningen wil verstrekken aan noodlijdende projectontwikkelaars.

De Kospi in Seoul dikte 0,7 procent aan. Samsung won 0,2 procent na publicatie van de definitieve kwartaalcijfers. Het Zuid-Koreaanse techconcern zag de operationele winst in het tweede kwartaal met dik 12 procent stijgen. De cijfers lagen min of meer in lijn met de voorlopige resultaten die de fabrikant van chips en mobiele telefoons eerder deze maand al bekendmaakte. De All Ordinaries in Sydney klom 0,9 procent.