CBS: stemming ondernemers industrie iets positiever in juli

De stemming onder ondernemers in de Nederlandse industrie is in juli iets verbeterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn industriebedrijven vooral positiever geworden over hun voorraden gereed product. Hun oordeel over de verwachte bedrijvigheid bleef gelijk, terwijl ze over hun orderportefeuille wat minder positief waren dan in juni.

Ook gaf ruim 30 procent van de ondernemers in de industrie bij het begin van het derde kwartaal aan belemmerd te worden door een tekort aan arbeidskrachten. Dat aandeel is volgens het CBS sinds het begin van het onderzoek in 2012 niet zo hoog geweest.

De graadmeter van het statistiekbureau voor het vertrouwen in de industrie ging omhoog naar 8,4, van een stand van 8,1 in juni. Het producentenvertrouwen ligt daarmee ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

De producenten van de elektrotechnische en machine-industrie waren opnieuw het meest positief. Net als in de aardolie- en chemische industrie en in de metaalindustrie waren ze ook positiever dan een maand eerder. In de overige branches waren ondernemers minder positief dan in juni.

De benutting van machines en installaties in de industrie kwam bij aanvang van het derde kwartaal uit op 84,2 procent. Hiermee bleef de bezettingsgraad hetzelfde als een kwartaal eerder.

Het CBS meldde ook dat de Nederlandse industrie in mei 10 procent meer produceerde dan een jaar eerder. Daarmee groeide de sector minder hard dan in april. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, daalde het vertrouwen van Duitse producenten in juli fors. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in mei met 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.