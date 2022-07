Duitse inflatie blijft hoog ondanks maatregelen overheid

De inflatie in Duitsland blijft in juli op een hoog niveau, ondanks maatregelen van de Duitse overheid om consumenten te helpen met de sterk gestegen prijzen. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis komt de inflatie deze maand uit op 7,5 procent, tegen 7,6 procent een maand eerder. Economen hadden een iets sterkere daling van de inflatie in de grootste economie van Europa verwacht.

In juni ging de inflatie in de grootste economie van Europa juist nog harder omlaag dankzij tijdelijke maatregelen van de Duitse overheid om huishoudens te helpen. Het ging bijvoorbeeld om een verlaging van de brandstofaccijns en goedkope kaartjes voor openbaar vervoer. Maar daar staan deze maand harder opgelopen prijzen voor levensmiddelen en energie tegenover.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode steeg de Duitse inflatie zelfs onverwacht naar 8,5 procent, van 8,2 procent in juni. Economen hadden hier in doorsnee een daling tot 8,1 procent voorzien.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Europese statistiekbureau Eurostat melden vrijdag nieuwe inflatiecijfers. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vorige week voor het eerst sinds 2011 de rente verhoogd om de hoge inflatie tegen te gaan.