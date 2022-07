Economie Verenigde Staten krimpt voor tweede kwartaal op rij

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Ook in dat kwartaal daalde het bruto binnenlands product (bbp).

De krimp komt onder andere doordat bedrijven minder investeerden en overheden in de Verenigde Staten minder uitgaven, meldt de Amerikaanse overheidsinstantie Bureau of Economic Analysis. Daarnaast ging er minder geld naar de woningbouw.

Amerikaanse bedrijven exporteerden wel meer dan een kwartaal eerder. Ook gaven consumenten meer uit, met name aan diensten. Ze gingen vaker naar restaurants en hotels, maar gaven minder uit aan eten en drinken in de supermarkt.

Volgens een algemeen bekende definitie is bij twee kwartalen van een dalend bbp sprake van een recessie. Maar bij economen is die lezing omstreden, omdat van een echte economische neergang pas sprake zou zijn als ook inkomens en de arbeidsmarkt duidelijk onder druk komen te staan.