Facebook-moeder Meta zakt op Wall Street na zwakke resultaten

Meta Platforms, het moederbedrijf van het Amerikaanse socialemediaconcern Facebook, is donderdag zo’n 8 procent lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf dat ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram, zag de kwartaalomzet voor het eerst in zijn bestaan dalen. Dat kwam doordat adverteerders minder uitgaven aan reclames vanwege de afzwakkende economie. Om kosten te besparen gaat Facebook minder mensen aannemen.

Voorbeurs werd daarnaast bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal licht is gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Daarmee zijn de Verenigde Staten officieus in een recessie beland. Dat is voor een deel waarschijnlijk te wijten aan de Federal Reserve die de economie wat probeert af te remmen om de hoge inflatie te bestrijden. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente woensdag voor de tweede keer op rij met 0,75 procentpunt.

De beursgraadmeters op Wall Street gingen wat omlaag na de sterke opmars een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 32.156 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 4011 punten. Techbeurs Nasdaq, die woensdag nog hard vooruitging, zakte 0,7 procent tot 11.949 punten.

Ford steeg in de vroege handel bijna 4 procent. De automaker profiteerde de voorbije periode van hogere verkoopprijzen. Maar voor de komende tijd rekent het bedrijf op hogere kosten door de sterke inflatie. Om dat te compenseren gaat Ford snijden in het personeelsbestand.

Spirit Airlines won daarnaast ruim 3 procent. De budgetmaatschappij ziet af van de geplande fusie met branchegenoot Frontier Group (plus 7,1 procent) en kiest toch voor een overname door concurrent JetBlue Airways (min 0,9 procent). JetBlue had al een aantal keren zijn overnamebod op Spirit verhoogd in de hoop de fusie tussen zijn twee concurrenten te dwarsbomen. De overnamesom bedraagt zo’n 3,8 miljard dollar.

Comcast daalde op zijn beurt dik 8 procent. De kabelmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer omzet maar wist voor het eerst geen nieuwe klanten aan te trekken voor zijn breedbanddiensten. Verder zakte Best Buy een kleine 2 procent. De verkoper van elektronica ziet de vraag naar zijn producten afnemen doordat consumenten de hand op de knip houden door de hoge inflatie, en verlaagde zijn winstverwachting.

De euro was 1,0148 dollar waard, tegen 1,0125 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 97,74 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs tot 108,30 dollar per vat.