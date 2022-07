Nederlands plan moet cacaoboeren Ivoorkust uit armoede helpen

Het Nederlandse initiatief voor duurzame handel IDH wil Ivoriaanse cacaoboeren de komende jaren aan een beter inkomen helpen. Een samenwerking tussen IDH en het Ivoriaanse Conseil du Café-Cacao moet ervoor zorgen dat de inkomens van ten minste 100.000 cacaoboeren voor eind 2025 zijn verhoogd.

Door in te zetten op technologie en een betere toegang tot kredieten moet de werkwijze professioneler worden, zodat boeren meer geld verdienen aan hun producten. Ook komt er overleg met cacaohandelaren en chocoladeproducenten.

Volgens de organisaties telt Ivoorkust als grootste cacaoproducent ter wereld bijna een miljoen kleine cacaoboeren en is ongeveer een kwart van het land direct of indirect afhankelijk van cacao. Slechts zo’n 8 procent van de boeren zou een leefbaar inkomen hebben.

“Misschien zullen niet alle cacaoboeren een leefbaar inkomen krijgen in de komende twee tot drie jaar, maar voor de meeste zal het een stap in de goede richting zijn naar het dichten van de inkomenskloof”, aldus topman Daan Wensing van IDH. De in Utrecht gevestigde organisatie krijgt steun van verschillende overheden, waaronder de Nederlandse.