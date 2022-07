TotalEnergies boekt recordwinst dankzij hoge prijzen olie en gas

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies heeft in het tweede kwartaal een recordwinst geboekt. Het concern bleef profiteren van de hoge prijzen voor energie en brandstof door de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf gaat daarbij de aandeelhouders belonen door voor een extra 2 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.

De Britse concurrent Shell kondigde eveneens een extra aandeleninkoopprogramma aan van 6 miljard dollar na een nieuwe miljardenwinst in het afgelopen kwartaal. TotalEnergies zag de winst stijgen tot 9,8 miljard dollar, van 3,5 miljard dollar een jaar eerder. Het bedrijf versloeg daarmee de verwachting van marktkenners. TotalEnergies moest daarentegen wel 3,5 miljard dollar afschrijven op de waarde van zijn belang in de Russische gasproducent Novatek vanwege de westerse sancties tegen Rusland.

“De invasie van Rusland in Oekraïne bleef de energiemarkten in het tweede kwartaal beïnvloeden”, zei topman Patrick Pouyanné, die aangaf dat de marges bij de raffinage-activiteiten een recordhoogte hebben bereikt. Ook verwacht hij dat de prestaties van de handelsactiviteiten op het gebied van gas, vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en elektriciteit sterk zullen blijven.

De forse winsten van de olieproducenten trekt ook de aandacht van politici die hogere belastingen op deze winsten willen om de pijn van de hoge benzineprijzen en stijgende inflatie voor consumenten te verzachten. De Franse overheid lijkt vooralsnog af te zien van een dergelijke extra belasting maar zet de oliebedrijven wel onder druk om de prijzen te verlagen. TotalEnergies biedt deze zomer al kortingen op de prijzen van benzine en diesel bij zijn tankstations en heeft beloofd ook na de zomermaanden kortingen te blijven geven.