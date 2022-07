Vestia moet warmtenet Duindorp aanpakken, miljoenenboete dreigt

Woningcorporatie Vestia moet zorgen dat het warmtenet voor 800 woningen in de Haagse wijk Duindorp naar behoren werkt. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. De toezichthouder kreeg bovendien gelijk van de voorzieningenrechter omdat Vestia wilde dat de beslissing voorlopig niet in werking zou treden. Als Vestia de problemen niet aanpakt moet zij boetes betalen die kunnen oplopen tot 1,4 miljoen euro.

De 800 woningen zijn aangesloten op een warmtenet van Vestia-dochter Vestia Energie. Dat voert water van 12 graden aan uit een warmte-koudeopslagsysteem met zeewater. Dat water wordt in de woningen middels een elektrische warmtepomp verder verwarmd, maar de filters in die pompen raken geregeld verstopt door vuil in het water.

Vestia moet van de ACM zorgen dat de filters regelmatig worden schoongemaakt om zo de storingen te voorkomen. Ook moeten de bewoners een duidelijke jaarafrekening krijgen met daarop gespecificeerd hoeveel gigajoules warmte zij hebben afgenomen.

“Bewoners die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen niet overstappen naar een andere leverancier als er problemen zijn met de levering van warmte”, geeft ACM-bestuurslid Manon Leijten aan. “Het is belangrijk dat warmteleveranciers problemen oplossen zodat bewoners er op kunnen vertrouwen dat er warm water uit de kraan komt en dat de verwarming het doet.”