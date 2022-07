Wall Street omhoog nu de VS officieus in recessie verkeren

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan, nadat bekend werd dat de Verenigde Staten officieus in een recessie zijn beland. Beleggers denken namelijk dat de zwakke prestaties van de Amerikaanse economie ervoor kunnen zorgen dat de Federal Reserve wat terughoudender wordt als het gaat om het opvoeren van de rente.

In het tweede kwartaal nam de omvang van de grootste economie ter wereld voor het tweede kwartaal op rij iets af. Dat dit nieuws niet voor een schokgolf op de aandelenbeurzen zorgde heeft alles te maken met het rentebeleid van de Fed. De renteverhogingen van de centrale bank zijn namelijk slecht voor de waardering van aandelen. Als de Fed straks een pas op de plaats maakt in zijn strijd tegen de hoge inflatie juichen beleggers dat dus toe.

“Slecht nieuws wordt goed nieuws”, verklaart een deskundige bij de firma State Street Global Advisors. “Als de economie vertraagt, zullen de inflatiemaatregelen waarschijnlijk dalen.”

De Dow-Jonesindex ging met een plus van 1 procent de handel uit op 32.529,63 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 4072,43 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 12.162,59 punten.

Het was ook een drukke cijferdag op Wall Street. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, werd door beleggers zo’n 5 procent lager gezet. Het bedrijf dat ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram, zag de kwartaalomzet voor het eerst in zijn bestaan dalen. Dat kwam doordat adverteerders minder uitgaven aan reclames vanwege de afzwakkende economie. Om kosten te besparen gaat Facebook minder mensen aannemen.

Ford steeg meer dan 6 procent. De automaker boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst ondanks leveringsproblemen van chips en andere materialen. Ford profiteerde daarbij van hogere verkoopprijzen. Voor het komende halfjaar verwacht Ford dat er meer materialen beschikbaar komen en dat er meer auto’s gemaakt kunnen worden. Tegelijkertijd rekent het bedrijf op hogere kosten door de sterke inflatie. Om dat te compenseren gaat Ford snijden in het personeelsbestand.

Comcast daalde op zijn beurt dik 9 procent. De kabelmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer omzet maar wist voor het eerst geen nieuwe klanten aan te trekken voor zijn breedbanddiensten. Motorenfabrikant Harley-Davidson won bijna 8 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

De euro was 1,0186 dollar waard, tegen 1,0158 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 97,16 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 107,49 dollar per vat.