Air France-KLM klimt op Damrak na eerste winst sinds corona

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft beleggers vrijdag positief verrast met zijn cijfers over afgelopen kwartaal, waarin het bedrijf voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis winst boekte. Op de Amsterdamse aandelenbeurs was het Frans-Nederlandse fusiebedrijf een van de sterkste stijgers bij de middelgrote fondsen. De stemming op Europese beurzen was over het algemeen erg goed na opnieuw veel kwartaalcijfers en een meevallende publicatie over de economische groei in de eurozone.

Air France-KLM eindigde 4,4 procent hoger. Zowel KLM, dat al eerder een operationele winst boekte, als Air France kon daarbij zwarte cijfers overleggen door het sterke herstel van de vraag naar vliegreizen. De problemen op luchthavens en bij de luchtvaartmaatschappijen zelf door personeelstekorten drukten het herstel nog wat.

De sterkste stijger bij de middelgrote fondsen was Aperam, dat in het tweede kwartaal de winst met de helft zag toenemen. De fabrikant van roestvrij staal kon dankzij een verbeterde kasstroom ook zijn schuldenlast afbouwen, wat door beleggers werd beloond met een koerssprong van 9 procent.

De MidKap ging 2,2 procent omhoog tot 957,43 punten. De AEX-index van 25 grootste beursfondsen in Amsterdam eindigde 1 procent hoger op 730,15 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 1,7 procent.

Signify kelderde bijna 12 procent na teleurstellende cijfers, waarmee het verlichtingsbedrijf een van de weinige verliezers in de hoofdindex was. Het bedrijf verlaagde daarbij zijn verwachting voor de winstmarge dit jaar vanwege de aanhoudende verstoring in de toeleveringsketens en de hogere energiekosten. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ging aan kop in de AEX met een plus van 6,3 procent.

Basic-Fit won 0,5 procent. De fitnessketen zag het aantal leden weer flink groeien, maar waarschuwde wel dat het resultaat dit jaar iets lager uitvalt dan eerder gedacht. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco klom 4,9 procent dankzij een opdracht in Spanje. Bouwer Heijmans, die ook met cijfers kwam, won 3,6 procent.

De euro was 1,0196 dollar waard, tegen 1,0158 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,1 procent meer op 101,44 dollar. Brentolie steeg 3,2 procent in prijs tot 110,40 dollar per vat.