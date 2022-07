Bedrijfsresultaten en inflatie eurozone centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar het inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Het CBS liet alvast weten dat de inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde methode in juli weer is opgelopen tot 11,6 procent. In de afgelopen maanden liep de opmars van de consumentenprijzen juist wat terug tot een niveau van 9,9 procent in juni. Ook wordt het groeicijfer voor de economie van het eurogebied over het tweede kwartaal bekendgemaakt.

Op het Damrak kwamen verder onder meer verlichtingsbedrijf Signify en luchtvaartcombinatie Air France-KLM met cijfers. Signify boekte ondanks tegenwind door de lockdowns in China, moeilijkere marktomstandigheden in Oost-Europa door de oorlog in Oekraïne en het zwakkere consumentenvertrouwen meer omzet en winst in het tweede kwartaal. Door de aanhoudende verstoring in de toeleveringsketens en de hogere energiekosten verlaagt het bedrijf wel zijn verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar.

Air France-KLM heeft voor het eerst sinds de coronacrisis een winst in de boeken gezet. Zowel KLM, dat al eerder een operationele winst boekte, als Air France kon daarbij zwarte cijfers overleggen door het sterke herstel van de vraag naar vliegreizen. De problemen op luchthavens en bij de luchtvaartmaatschappijen zelf door personeelstekorten drukten het herstel nog wat.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren af te stevenen op een licht hoger begin van de laatste handelsdag van juli. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine winsten openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten vrijdag een gemengd beeld zien. In Tokio ging de Nikkei 0,1 procent lager het weekeinde in.

De Nederlandse chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk koersdruk ondervinden van tegenvallende resultaten van Intel. De Amerikaanse chipproducent merkt dat de vraag naar datacenterchips terugloopt en mensen minder geneigd zijn om nieuwe computers te kopen. Daardoor is de omzet met meer dan een vijfde gekelderd. Intel heeft ook de verwachtingen voor het hele jaar verlaagd.

Roestvrijstaalmaker Aperam, vastgoedbedrijf WDP, fitnessketen Basic-Fit en bouwbedrijf Heijmans openden ook de boeken. Aperam boekte voor het zesde kwartaal op rij recordresultaten en WDP schroefde zijn jaarverwachting op na een sterke eerste jaarhelft. Heijmans zag de omzet licht dalen, maar het nettoresultaat nam flink toe. Basic-Fit kreeg er in de eerste zes maanden van het jaar flink meer nieuwe leden bij. Wel denkt het bedrijf dat het resultaat dit jaar iets lager zal uitvallen dan eerder gedacht.

De euro was 1,0215 dollar waard, tegen 1,0158 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 96,79 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 106,90 dollar per vat.