Hermès verkoopt meer dure kleding en horloges ondanks inflatie

Het Franse modehuis Hermès blijft meer verdienen aan exclusieve kleding en horloges ondanks zorgen over de hoge inflatie en tegenvallende economische groei. Er kwam de afgelopen drie maanden zonder wisselkoerseffecten een vijfde meer binnen op jaarbasis. Vooral in Europa nam de vraag toe, onder meer door de terugkeer van toeristen in Frankrijk.

In het door coronabeperkingen geplaagde China viel de groei het laagst uit. Vorige maand namen de verkopen er wel weer toe nadat de twee maanden ervoor winkels in delen van China gesloten waren geweest door corona-uitbraken.

Het horloge Heure H leverde veel op en droeg bij aan de omzetstijging van de horlogetak met 49 procent. De verkoop van lederen producten, wat het grootste onderdeel is van het bedrijf, viel juist wat tegen met als enige een omzetstijging van minder dan 10 procent.

De omzet kwam in het tweede kwartaal uit op 2,7 miljard euro. De prijzen voor horloges en juwelen gingen tussen de 3 en 5 procent omhoog.