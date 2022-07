Hogere omzet voor verlichtingsproducent Signify

Verlichtingsproducent Signify heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet behaald, dankzij een sterke verkoop aan de professionele markt. Het bedrijf had wel te kampen met problemen door de lockdowns in China, moeilijkere marktomstandigheden in Oost-Europa door de oorlog in Oekraïne en het zwakkere consumentenvertrouwen. Daarnaast heeft Signify net als veel andere bedrijven last van de problemen in toeleveringsketens en de hoge energiekosten. Daardoor wordt de winstgevendheid geraakt, aldus Signify.

De omzet van de voormalige verlichtingstak van Philips bedroeg ruim 1,8 miljard euro. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder. Daarbij profiteerde Signify ook van positieve wisselkoerseffecten en overnames. De nettowinst kwam uit op 248 miljoen euro. Dat was 82 miljoen euro een jaar eerder.

Inmiddels bestaat 84 procent van alle verkopen van het bedrijf uit Eindhoven uit ledverlichting. Dat was 82 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar.

In een toelichting zegt topman Eric Rondolat dat Signify nog steeds kampt met verstoringen in de toeleveringsketens. Daardoor heeft het bedrijf te maken met langere leveringstijden voor bijvoorbeeld chips. Daar komen hogere kosten voor energie bovenop. Signify verlaagt daarom zijn verwachting voor de operationele winstmarge dit jaar. Wel houdt het bedrijf vast aan de prognose voor de groei van de omzet op eigen kracht dankzij het solide orderboek, aldus Signify.