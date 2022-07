Koersverliezen Signify en Prosus houden winst AEX beperkt

Flinke koersverliezen voor verlichtingsbedrijf Signify en techinvesteerder Prosus hielden vrijdag de winst van de AEX-index op het Damrak beperkt. Signify werd bijna 9 procent lager gezet na publicatie van de kwartaalresultaten. Het bedrijf verlaagde daarbij zijn verwachting voor de winstmarge dit jaar vanwege de aanhoudende verstoring in de toeleveringsketens en de hogere energiekosten. Prosus kampte met zware koersverliezen in de Chinese techsector en verloor 3,8 procent.

Air France-KLM (plus 5 procent) behoorde wel tot de winnaars. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie wist voor het eerst sinds de coronacrisis weer winst te boeken ondanks de personeelstekorten op luchthavens en bij de luchtvaartmaatschappijen zelf.

De markten verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de inflatie en de economie van de eurozone. Het leven in het eurogebied werd in juli gemiddeld 8,9 procent duurder door de hoge prijzen voor energie en levens- en genotmiddelen. De inflatie kwam daarmee uit op een nieuw record. Ondanks de tegenwind van de hoge inflatie groeide de economie van de eurozone in het tweede kwartaal met 0,7 procent. Dat was sterker dan verwacht.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de plus op 726,04 punten. De MidKap klom 1,9 procent tot 954,40 punten. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,9 procent. De hoofdindex in Parijs steeg 1,5 procent. De Franse bank BNP Paribas en automaker Renault stegen bijna 4 procent dankzij goed ontvangen resultaten.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ging aan kop in de AEX met een plus van 5 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield volgde met een winst van 4,8 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stegen tot 1,6 procent ondanks tegenvallende resultaten van de Amerikaanse chipfabrikant Intel. iPhonemaker Apple kwam daarentegen met meevallende cijfers.

In de MidKap stegen roestvrijstaalmaker Aperam en vastgoedbedrijf WDP ruim 5 procent na goed ontvangen kwartaalberichten. Basic-Fit zakte 1,4 procent. De fitnessketen zag het aantal leden weer flink groeien, maar waarschuwde wel dat het resultaat dit jaar iets lager uitvalt dan eerder gedacht. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco klom 8,8 procent dankzij een opdracht in Spanje. Bouwer Heijmans, die ook met cijfers kwam, won 5 procent.

De euro was 1,0195 dollar waard, tegen 1,0158 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 98,54 dollar. Brentolie steeg 2,2 procent in prijs tot 109,48 dollar per vat.