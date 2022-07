Onderzoeker: verkoop smartphones naar laagste niveau in twee jaar

De wereldwijde verkoop van smartphones is in het tweede kwartaal naar het laagste niveau gedaald in twee jaar. Dat meldde marktonderzoeker Canalys. Met name in China stond de verkoop onder druk door de coronalockdowns, maar ook elders is de vraag zwakker omdat consumenten vanwege de hoge inflatie en zorgen over een economische recessie de hand meer op de knip houden.

Volgens Canalys gingen de wereldwijde verschepingen van nieuwe smartphones met 9 procent omlaag tot 287 miljoen stuks in vergelijking met vorig jaar. Dat is het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2020, toen de coronapandemie net was uitgebroken.

Het Zuid-Koreaanse Samsung is marktleider met een marktaandeel van 21 procent. Daarna komt iPhone-maker Apple met een aandeel van 17 procent, gevolgd door de Chinese merken Xiaomi, Oppo en Vivo.

Canalys zegt dat de problemen met de leveringen van chips voor smartphones minder zijn geworden en dat er een overschot bij het aanbod mobiele telefoons aan het ontstaan is op de markt.