Presenteren voor een groot bedrijf? Laat een PowerPoint maken

De dynamische markt van vandaag vereist dat bedrijven zich aanpassen en voortdurend op zoek gaan naar nieuwe partnerschappen en klanten. Een overtuigende en veelzijdige presentatie van producten en diensten is dan ook essentieel. De eerste indruk is immers alles. Mensen hebben maar een fractie van een seconde nodig om eerste mening te vormen en maar al te vaak is men ontevreden over wat ze krijgen.

Het is niet gemakkelijk om potentiële klanten van dienst te zijn. Vaak is er nog geen kennismaking geweest en is het eerste presentatie moment helaas ook vaak het laatste. Het is daarom van belang om een passende presentatie voor te bereiden die de basis legt voor relatie en misschien zelfs om meteen zaken te doen.

Een noodzakelijke ’tool’

Een bedrijfspresentatie is dus een noodzakelijke tool voor de directie, het management en de salesafdeling om je bedrijf te promoten. De lay-out en de structuur moeten dan ook professioneel en overtuigend zijn. PPTSolutions.nl is geprofessionaliseerd in het ontwerpen en perfectioneren van je bedrijfspresentatie. Het bureau geeft op Nieuws.nl een aantal tips weg voor het perfectioneren van je presentatie.

Tip 1: Voorbereiding en ontwerp

Doelstellingen als het sluiten van een partnerschap of het aangaan van een contract kunnen het resultaat zijn van je bedrijfspresentatie. Na een bedrijfspresentatie krijg je geen tweede kans om een eerste indruk te maken, dus moet die piekfijn in orde en afgestemd op de klant zijn. Een goede voorbereiding en lay out zijn daarom zeer belangrijk.

Tip 2: De 20 minuten regel

Als je wil dat er voldoende geluisterd wordt naar uw opening, gebruik dan de 20-minuten regel. De tijd van uw publiek is kostbaar! Geef in 20 tot 25 minuten een overzicht van jouw analyse van het bedrijf en jouw eigen bedrijfscultuur. Daarna is het tijd om ter zake te komen en uw bedrijfsconcept, specifieke aanbod, producten en/of diensten in detail te presenteren en af te stemmen op de vraag van de klant.

Tip 3: Structuur

Het is de kunst onder om de belangrijkste inhoud uit uw businessplan op een aantal slides samen te vatten. Maak het niet te uitgebreid en kijk goed naar welke feiten echt relevant zijn voor uw doelgroep/publiek en welke niet.

Tip 4: Benadruk de voordelen voor uw doelgroep

Kennis over uw doelgroep/publiek is macht. De eerste vraag die uw publiek zich stelt als u een presentatie geeft is “Wat heb ik hieraan?”

Tip 5: Overtuig met meer dan alleen tekst

Het ontwerp van de presentatie moet net zo overtuigend zijn als het onderwerp. De meeste presentaties die we zien bestaan voor 70-80% uit tekst. Maar opsommingstekens en een uitgebreide tekst zijn niet genoeg om indruk te maken.

Zorg ervoor dat de inhoud visueel ondersteund wordt door slides die voor 50% uit tekst bestaat en voor de andere helft uit afbeeldingen, grafieken en diagrammen.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het ontwerp en de inhoud van een presentatie? Laat dan je bedrijfspresentatie maken door PPTSolutions.