Stagnatie Duitse economie in tweede kwartaal

De groei van de Duitse economie is in het tweede kwartaal tot stilstand gekomen. Volgens een voorlopige schatting van het Duitse federale statistiekbureau was er nul procent groei voor de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland. In het eerste kwartaal ging de Duitse economie nog met een bijgestelde 0,8 procent vooruit in vergelijking met een kwartaal eerder.

Volgens het statistiekbureau had de economie last van tegenwind bij de export. “De zwakkere wereldeconomie met de aanhoudende coronapandemie, stijgende prijzen, verstoorde toeleveringsketens en de oorlog in Oekra├»ne drukken duidelijk op de economische ontwikkeling”, aldus een toelichting van het bureau. De bestedingen van consumenten en de overheid boden juist wat steun aan de economie.