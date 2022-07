Elon Musk stapt zelf naar de rechter om mislukte overname Twitter

Tesla-topman Elon Musk stapt zelf naar de rechter vanwege de mislukte overname van socialemediaplatform Twitter. Twitter daagde hem eerder voor de rechter omdat hij uiteindelijk besloot het platform toch niet te kopen. De bij de rechtbank in Delaware ingediende stukken zijn niet openbaargemaakt, dus het is niet duidelijk wat de klacht van Musk precies inhoudt.

Musk, de rijkste persoon op aarde, blies de deal met Twitter, waar hij zo’n 44 miljard dollar voor over had, af omdat hij vond dat Twitter had gelogen over het aantal spam- en nepaccounts op het platform. Volgens Twitter heeft Musk onder meer voorwaarden uit de koopovereenkomst geschonden.

Twitter wil Musk via de rechter alsnog dwingen het medium te kopen. Een rechter in Delaware besloot vrijdag dat deze zaak op 17 oktober dient. Volgens Twitter verstoorde Musk met het intrekken van de deal onder meer de koerswaarde van het socialemediaplatform. Vrijdag sloot de koers van Twitter op 41,61 dollar. Dat is flink lager dan het oorspronkelijk afgesproken bedrag van 54,20 dollar per aandeel.

Op 13 september bespreken de aandeelhouders van Twitter ondanks de rechtszaak het overnamebod op een aandeelhoudersvergadering. Tijdens de vergadering wordt aan aandeelhouders gevraagd om de voorgestelde vergoeding goed te keuren die Twitter aan bepaalde bestuurders moet betalen als de buy-out door Musk doorgaat.