Duitse vraag naar kolen zet capaciteit binnenvaart onder druk

Door de Duitse vraag naar kolen voor energieopwekking staat de capaciteit van de binnenvaart onder druk. Er zijn minder schepen beschikbaar voor andere droge goederen als graan, zand of erts. Ook de containervaart staat onder druk, omdat dit met dezelfde schepen gebeurt, geeft Koninklijke Binnenvaart Nederland aan.

Containertransporten worden daardoor ook steeds duurder. In plaats van bulkgoederen kunnen de schepen, waarvan de laadruimte een rechthoekige bak is met een maat waar containers precies in passen, ook worden volgeladen met containers.

De capaciteitsproblemen worden verergerd door de huidige lage waterstanden. Daardoor kunnen schepen minder vracht vervoeren omdat ze anders dreigen vast te lopen.

Ook is begin dit jaar een deel van de grootste klasse binnenvaartschepen naar Oost-Europa verkocht om Oekraïens graan Europa in te transporteren. Dat deed de beschikbare capaciteit in Nederland geen goed. Ondanks dat er weer graan over de Zwarte Zee wordt vervoerd, is het onwaarschijnlijk dat die schepen weer naar West-Europa komen.

Dan zijn er nog problemen als personeelstekorten waardoor schepen bijvoorbeeld niet 24 uur per dag kunnen varen, maar een tijd stil moeten leggen. En achterstallig onderhoud van de Nederlandse waterwegen speelt een rol. Zo zijn de sluizen bij Weurt in de buurt van Nijmegen al enige tijd dicht. Schepen moeten dan omvaren via Grave, maar bij de sluizen daar is nu een lange wachttijd. Die situatie blijft nog wel even zo.

Om alle problemen het hoofd te bieden is het zaak om zo effici├źnt mogelijk te varen, stelt de branchevereniging. Daarbij kan gedacht worden aan het maken van afspraken voor het laden en lossen zodat dit zo snel mogelijk gebeurt. Ook zijn er nu nog schepen die leeg terugvaren als ze een lading in Rotterdam hebben gebracht, terwijl ze ook vracht mee terug kunnen nemen. Verdere verlichting van de problemen zal vooral moeten komen van meer water in de rivieren.