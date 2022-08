Duitse winkelverkopen dalen het hardst in 28 jaar tijd

Duitse winkeliers hebben in juni 8,8 procent minder verkocht dan een jaar eerder. Dat is de sterkste daling in één jaar tijd sinds de metingen in 1994 begonnen, meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis.

Net als in andere Europese landen zijn consumenten in Duitsland somber gestemd. Eind juni meldde marktonderzoeker GfK dat het consumentenvertrouwen in de grootste economie van de Europese Unie tot een historisch dieptepunt was gezakt. Dat zou onder andere komen doordat ze steeds meer geld kwijt zijn aan energie en voedsel, uitgaven die je niet zomaar kunt schrappen.

Vergeleken met mei verkocht de Duitse detailhandel 1,6 procent minder. Het Duitse statistiekbureau hield bij het berekenen van de daling rekening met de hoge inflatie in het afgelopen jaar. Zonder een correctie voor de opgelopen prijzen daalden de winkelverkopen met 0,8 procent ten opzichte van juni 2021 en met 0,5 procent vergeleken met mei.