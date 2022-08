Gasunie verkoopt alle capaciteit in Groningse lng-terminal

Alle capaciteit voor vloeibaar gemaakt gas (lng) in de drijvende terminal in de Groningse Eemshaven Nederland is verkocht. Gasunie laat weten dat het Franse Engie de capaciteit voor de laatste 1 miljard kuub gas afneemt. Het Tsjechische ČEZ en Shell Western LNG sloten eerder al een contract om 7 miljard kubieke meter gas per jaar via de terminal te importeren.

De terminal in de Eemshaven bestaat nog niet. Er komen daar twee drijvende fabrieken te liggen, zogeheten FSRU’s oftewel ‘floating storage and regasification units’. Daar komt het vloeibaar gemaakte gas aan en wordt het weer op een temperatuur gebracht waar het een gasvorm krijgt. Vervolgens kan dat gas het Europese gasnet in.

De twee drijvende gasfabrieken komen volgens Gasunie begin september aan in de Eemshaven. Daar wordt nu alles in gereedheid gebracht om de gasterminal direct te kunnen laten werken. De eerste gaslevering via de terminals zou halverwege september plaats moeten vinden.