Heineken daalt in licht lagere AEX na resultaten

Heineken werd maandag ruim 1 procent lager gezet op de Amsterdamse beurs ondanks sterke resultaten. De bierbrouwer profiteerde in het eerste halfjaar volop van het herstel van de coronacrisis. In grote delen van Aziƫ heropende de economie weer en in Europa kon de horeca weer klanten ontvangen. Ook de prijsstijgingen, waarmee Heineken de gestegen kosten voor grondstoffen, energie en transport compenseerde, droegen bij aan een hogere omzet en winst. Het concern handhaafde zijn verwachtingen voor dit jaar, maar waarschuwde wel voor aanhoudende onzekerheden rond de vooruitzichten.

De stemming op de Europese aandelenmarkten was verder terughoudend na de sterke beursmaand juli. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 728,20 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 959,33 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt verloor een fractie na een flinke daling van de Duitse winkelverkopen in juni.

Daarnaast kwamen er gemengde industriecijfers uit China. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit is de Chinese industrie in juli nog nipt gegroeid, hoewel de mate van bedrijvigheid in de sector wel flink afnam. De Chinese overheid meldde afgelopen weekend op basis van eigen cijfers dat de industrie vorige maand onverwacht is gekrompen door de coronalockdowns in het land en de afzwakkende wereldeconomie.

Fintechbedrijf Adyen (min 1,9 procent) sloot de rij in de AEX. Ook zorgtechnologiebedrijf Philips stond in de staartgroep met een verlies van 1,3 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die later deze week met cijfers komt, was de sterkste stijger met een winst van dik 1 procent.

In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met een winst van bijna 4 procent. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie op.

Bij de kleinere bedrijven steeg Pharming 5 procent. De biotechnoloog kondigde aan dat het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA een versnelde beoordeling zal geven voor het middel leniolisib voor de behandeling van APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. Branchegenoot Vivoryon maakte een koerssprong van 11 procent na positieve onderzoeksresultaten van het Duitse bedrijf.

HSBC klom ruim 5 procent in Londen. De Britse bank zag de winst in de eerste jaarhelft minder sterk dalen dan gevreesd. De Britse uitgever Pearson, die ook met cijfers kwam, dikte 4 procent aan.

De euro was 1,0234 dollar waard, tegen 1,0196 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 97,52 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 103,28 dollar per vat.