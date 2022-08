Media: Zalando wil volgend jaar sprong naar VS maken

Kledingwebwinkel Zalando wil komend jaar de overstap naar de Verenigde Staten maken. Dat schrijft Business Insider op basis van ingewijden bij het van oorsprong Duitse bedrijf. Bij Zalando werken ruim honderd mensen aan de uitbreidingsplannen, onder de naam Project Kangaroo. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.

Zalando, dat in 2008 werd opgericht als schoenenverkoper maar inmiddels vooral kleding verkoopt, is in het grootste deel van Europa actief. Van de EU-landen moeten alleen Portugal, Malta, Bulgarije en Griekenland het zonder de diensten van de webwinkel doen. Daarnaast is Zalando ook in het Verenigd Koninkrijk actief.

Voor de gang naar de VS kijkt Zalando in eerste instantie naar het dichtbevolkte en rijke noordoosten. De webwinkel zou bereid zijn meer dan 100 miljoen euro te investeren in zijn Amerikaanse plannen. Het project staat onder leiding van Jim Freeman, die de titel Chief Business & Product Officer heeft. Die Amerikaan werkte eerder jaren bij Amazon.

Mogelijk kan de economische situatie nog voor uitstel van de plannen zorgen. In een recessie zijn consumenten mogelijk minder bereid om veel geld uit te geven aan kleding. In het eerste kwartaal merkte Zalando de gevolgen van de hoge inflatie al door een omzetdaling. Eind juni stuurde het bedrijf zelfs een winstwaarschuwing uit.

De beurskoers van Zalando is sinds midden vorig jaar met ruim twee derde gedaald. Daardoor is de webwinkel nu nog minder dan 10 miljard euro waard terwijl dat in juli vorig jaar nog haast 27 miljard euro was.