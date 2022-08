Stiptheidsacties bij vrachtpiloten KLM

De vakbond AVV houdt maandag acties onder vrachtpiloten van KLM om af te dwingen om mee te kunnen doen aan het overleg over hun cao. Piloten zullen zich zo stipt aan hun contract houden dat volgens de bond een deel van de vluchten vertraging zal oplopen. Sommige vluchten zullen uitvallen, voorspelt AVV.

De vakbond stelt dat 80 procent van de KLM-piloten die op dit moment de vrachtvliegtuigen besturen zijn aangesloten bij de AVV. De organisatie maakt niet direct duidelijk waarom ze op dit moment is uitgesloten van cao-overleg.

De stiptheidsacties zijn niet gericht tegen passagiersvluchten. Reizigers zullen volgens de bond weinig merken van de acties. KLM gaat het wel voelen, omdat in passagierstoestellen minder vracht wordt meegenomen omdat er problemen zijn bij de bagageafhandeling. Doorgaans vervoeren luchtvaartmaatschappijen ook veel vracht in het ruim van passagiersvliegtuigen.

De AVV vertegenwoordigt voormalige Martinair-vliegers. Zij werden ontslagen toen Martinair in 2014 opging in KLM, maar een rechter oordeelde vorig jaar dat de luchtvaartmaatschappij ze weer in dienst moest nemen.