Topman TSMC: invasie in Taiwan leidt tot chipchaos in wereld

Als China Taiwan binnenvalt ontstaan er wereldwijde leveringsproblemen van met name chips. Die waarschuwing heeft voorzitter Mark Liu van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gegeven. Volgens hem kan China de fabrieken van TSMC niet zomaar draaiende houden. Het Taiwanese bedrijf is de grootste chipfabrikant ter wereld.

“Dit zijn zulke geavanceerde productiefaciliteiten”, legde Liu uit in een interview met CNN. “Ze zijn afhankelijk van een continue verbinding met de buitenwereld, met Europa, met Japan, met de Verenigde Staten.” Uit die landen komen bijvoorbeeld “materialen, chemicaliĆ«n en reserveonderdelen”, maar ook diagnosesoftware, aldus Liu.

TSMC heeft meer dan de helft van de markt voor chipproductie in handen. Het bedrijf maakt onder meer chips voor smartphones, computers, auto’s en de meest geavanceerde raketten.

China beschouwt Taiwan, dat de facto al ruim zeventig jaar onafhankelijk is, als een afvallige provincie. Die zal eens terugkeren bij het moederland, indien nodig met militaire middelen. Beijing heeft zijn retoriek de afgelopen jaren flink opgevoerd nu er in Taiwan een president zit van een partij die voor onafhankelijkheid is. Ook heeft het Chinese leger met vliegtuigen en marineschepen steeds meer acties uitgevoerd rond Taiwan.

Momenteel is China zeer verbolgen over het feit dat de Amerikaanse politica Nancy Pelosi Taiwan zou gaan bezoeken. Zij is als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden de hoogstgeplaatste Amerikaanse politicus die naar Taiwan zou gaan en Beijing ziet dat als een grote provocatie. China dreigde al dat een trip van Pelosi naar Taiwan mogelijk militaire gevolgen zou hebben.