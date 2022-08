Airbnb populairder dan ooit na opheffen coronabeperkingen

Overnachtingen via verhuurplatform Airbnb zijn nog nooit zo populair geweest als deze zomer. Bij zijn kwartaalresultaten zei het internetbedrijf in de maanden juli, augustus en september een recordomzet te verwachten nu in veel landen coronabeperkingen grotendeels zijn opgeheven.

Ook in het afgelopen kwartaal boekten veel meer mensen een overnachting voor een vakantie of zakenreis via Airbnb. In totaal boekten mensen 103,7 miljoen overnachtingen of uitjes via het platform. Dat waren er 25 procent meer dan een jaar eerder. Ook vergeleken met dezelfde periode van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, steeg het aantal boekingen hard.

Doordat de tarieven van de Airbnb-verhuurders ook omhoog gingen steeg de omzet op jaarbasis met ruim de helft tot 2,1 miljard dollar. Daarop boekte Airbnb een winst van 379 miljoen dollar, tegenover een verlies van 68 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2021.

Volgens Airbnb is die winst onder andere te danken aan “moeilijke” beslissingen over de uitgaven aan het begin van de pandemie. Toen besloot het techbedrijf een kwart van zijn personeel te ontslaan. Vervolgens bleef het bedrijf “gedisciplineerd” met de kosten omgaan wat de winstgevendheid zou verklaren.

In het lopende derde kwartaal verwacht Airbnb tussen de 2,8 miljard en 2,9 miljard dollar, wat historisch hoog zou zijn voor het in 2008 opgerichte bedrijf. Op 4 juli, wanneer Amerikanen Onafhankelijkheidsdag vieren, behaalde het bedrijf de hoogste opbrengst ooit op één dag.