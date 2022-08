Amsterdamse beurs licht lager na landing Pelosi in Taiwan

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht lager geëindigd. Beleggers waren gedurende de dag voorzichtig vanwege het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan. Maar nadat de politica was geland werkten aandelenbeurzen weer iets van hun verliezen weg.

Het bezoek is in China omstreden omdat dit land Taiwan als een afvallige provincie beschouwt. De regering van de Aziatische grootmacht heeft herhaaldelijk laten weten dat de Verenigde Staten “niet met vuur moeten spelen”. China kondigde na het bezoek militaire oefeningen dichtbij Taiwan aan.

Naast de internationaal gespannen situatie kregen de aandelenmarkten weer veel nieuwe kwartaalberichten te verwerken. DSM meldde een hogere omzet dankzij prijsverhogingen. De producent van voedingsingrediënten eindigde desondanks 3,4 procent lager en was de sterkste daler in de AEX-index aan het Damrak. Olie- en gasconcern Shell stond bovenaan met een winst van 1,7 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 zelf sloot 0,3 procent lager op 725,75 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 945,36 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,4 procent, Londen eindigde iets hoger.

Bij de middelgrote fondsen was kunstmest- en stikstofbedrijf OCI veruit de grootste stijger met een plus van 7,3 procent. Door de oorlog in Oekraïne zijn de wereldmarktprijzen voor kunstmest sterk gestegen en daar profiteerde OCI het afgelopen kwartaal flink van. De omzet verdubbelde op jaarbasis bijna en de nettowinst lag ruim vier keer hoger dan een jaar eerder.

ICT-dienstverlener Ordina kelderde ruim 11 procent na publicatie van de kwartaalresultaten. Het bedrijf meldde een hogere winst en omzet maar verklaarde dat de productiviteit lager was dan een jaar eerder omdat meer mensen verlof hadden opgenomen.

Het Britse olie- en gasconcern BP werd 2,8 procent meer waard in Londen. BP zag de nettowinst in het tweede kwartaal verdrievoudigen ten opzichte van vorig jaar dankzij de hoge prijzen voor energie. BP kondigde aan het dividend te verhogen en meer eigen aandelen in te kopen.

Op de beurs in Kopenhagen klom de Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk 2,5 procent. Maersk profiteert van de grote vraag naar containervervoer op zee en de hoge tarieven en verhoogde opnieuw de winstverwachting voor het hele jaar.

De euro was 1,0209 dollar waard, tegen 1,0273 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 94,62 dollar en Brentolie werd 0,9 procent duurder op 100,94 dollar.