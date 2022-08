Beurzen New York overwegend op verlies na Taiwan-rel

De aandelenbeurzen in New York zijn met verliezen de handel uitgegaan. Eerder op de dag zorgde het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan voor voorzichtigheid bij beleggers. Daarnaast bleek uit opmerkingen van een kopstuk van de Federal Reserve dat de centralebankenkoepel nog lang niet van plan is om te stoppen met renteverhogingen. Techbedrijf Uber won bijna een vijfde aan beurswaarde na goed ontvangen kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 32.396,17 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 4091,19 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 12.348,76 punten.

Uber maakte een koerssprong van 19 procent. Het aantal taxiritjes via de app van het bedrijf nam weer toe nu in veel landen de coronapandemie naar de achtergrond is verdwenen. Ook werden er meer maaltijden bezorgd, ondanks dat die tak juist tijdens de coronatijd sterk was gegroeid. Uber zag de omzet afgelopen kwartaal daardoor meer dan verdubbelen.

Tegelijkertijd verwerkten de aandelenmarkten een interview waarin Mary Daly, de president van de lokale Federal Reserve van San Francisco, zei dat er nog veel werk nodig is voordat de inflatie in de VS op het gewenste niveau zit. Haar evenknie in Cleveland verklaarde tegenover The Washington Post dat er nog geen overtuigend bewijs is dat de prijsstijgingen over hun piek zijn. Dit wijst op hogere rentes in de toekomst, die doorgaans ongunstig zijn voor de waardering van aandelen.

Het begin van de handel werd overheerst door nieuws over het bezoek van Pelosi aan Taiwan, maar vervolgens schommelden de graadmeters tussen winst en verlies. China ziet de reis van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden als provocatie omdat het eiland in de ogen van Beijing bij de Volksrepubliek hoort. Het Chinese leger kondigde militaire oefeningen aan in de buurt van Taiwan.

Caterpillar daalde 5,8 procent. De producent van onder meer graafmachines en bulldozers boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel wat tegen. Caterpillar had onder meer last van het vertrek uit Rusland en toeleveringsproblemen.

Pinterest schoot 11,5 procent omhoog. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat de activistische investeerder Elliott Management nu de grootste aandeelhouder in het digitaal fotoprikbord is.

De euro was 1,0169 dollar waard, tegen 1,0209 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 94,23 dollar en Brentolie werd 0,1 procent duurder op 100,14 dollar per vat.