Blendle verliest hoger beroep van uitgever de Volkskrant en AD

Onlinekiosk Blendle heeft ook in hoger beroep een nederlaag geleden tegen DPG Media. Het mediabedrijf besloot in maart uit het nieuwsplatform te stappen. Het platform om digitaal toegang te krijgen tot krantenartikelen probeerde dat destijds met een rechtszaak tegen te houden, maar dat was tevergeefs. Ook het Gerechtshof van Amsterdam zegt nu dat de uitgever van titels als de Volkskrant, AD en Trouw de samenwerking met Blendle mag beƫindigen.

De artikelen van DPG-kranten en -bladen zijn belangrijk voor de dienstverlening van Blendle. Het platform betoogde dat de marktpositie van het krantenconcern zo groot was dat het oneerlijk zou zijn als het artikelen van Blendle terugtrekt. Maar het hof ging niet mee in die redenering.

Blendle begon in 2014, waarbij klanten per gelezen artikel konden betalen. Ook uitgevers werden per artikel betaald. Maar DPG gaf aan te willen stoppen omdat het bedrijfsmodel veranderde van Blendle, dat werd opgekocht door het Franse Cafeyn. In plaats van betalen per artikel verkocht Blendle “all you can read-abonnementen” die te veel zouden concurreren met DPG zelf.

Mediahuis, de uitgever achter kranten als De Telegraaf en NRC, stopte eerder al de samenwerking met Blendle. Daardoor is de dienst steeds afhankelijker van kopij van grote buitenlandse media zoals The New York Times of The Economist.