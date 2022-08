Blik op kwartaalcijfers DSM en OCI op beurs Amsterdam

De aandacht van beleggers op de beurs in Amsterdam zal dinsdag onder meer uitgaan naar de kwartaalresultaten van speciaalchemieconcern DSM en kunstmestproducent OCI. Elders in Europa komen er cijfers van bijvoorbeeld het Britse olie- en gasconcern BP, het Italiaanse sportwagenmerk Ferrari en de Deense containervervoerder Maersk.

DSM dat zich richt op supplementen en ingrediënten voor voeding heeft in de eerste jaarhelft de omzet verhoogd, vooral geholpen door hogere verkoopprijzen. De omzet kwam 17 procent hoger uit op 4,1 miljard euro. De nettowinst bedroeg 458 miljoen euro. De prognose voor heel het jaar liet DSM onveranderd.

Topbestuurders Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze van DSM spreken van een goed halfjaar, maar besteden vooral aandacht aan de draai die het concern maakt. De afgelopen maanden maakte DSM een fusie met de Zwitserse branchegenoot Firmenich bekend en verkocht het zijn materialentak.

OCI zag de omzet in het tweede kwartaal bijna verdubbelen naar 2,9 miljard dollar, dankzij hogere verkoopprijzen en een sterke vraag naar kunstmest en de hogere prijzen voor stikstof vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook de winst nam flink toe. Topman Ahmed El-Hoshy gaf aan tevreden te zijn met de prestaties van OCI.

Op de beurzen in Azië waren dinsdag over een breed front verliezen te zien door onrust bij beleggers in aanloop naar het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan. Daardoor lopen de militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en China in de regio op. Op de beurs in Hongkong stonden de grote techbedrijven onder druk. Mogelijk kan techinvesteerder Prosus hier last van krijgen omdat Prosus grote belangen in de Chinese techsector heeft.

Ook automatiseerder Ordina opende de boeken op het Damrak. Het bedrijf sprak van een sterk eerste halfjaar, met een hogere omzet en winst. De in Amsterdam genoteerde IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel kan mogelijk bewegen op een adviesverlaging door ING. Het advies voor Marel ging van buy naar hold.

De AEX-index in Amsterdam ging maandag 0,2 procent lager de handel uit op 728,18 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 946,99 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,2 procent. Op Wall Street waren minnen tot 0,3 procent te zien.

De euro was 1,0275 dollar waard, tegen 1,0273 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 93,05 dollar en Brentolie werd 1 procent goedkoper op 99,05 dollar per vat.