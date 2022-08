Chinees accubedrijf stelt keuze over fabriek uit na Taiwan-rel

Een grote Chinese fabrikant van accu’s voor elektrische auto’s stelt zijn beslissing over een nieuwe fabriek in Noord-Amerika uit door de opgelopen spanningen rond Taiwan. Het bedrijf, CATL genaamd, is dicht bij een keuze voor een locatie in Mexico of de Verenigde Staten. Die wil het bedrijf pas later bekend maken nu het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan tot woedende reacties heeft geleid in China, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

CATL zou ergens in de komende weken de locatie bekend maken van de Noord-Amerikaanse fabriek, die Tesla en Ford van accu’s moet voorzien. Nu heeft het bedrijf volgens bronnen van Bloomberg besloten om de definitieve keuze pas in september of oktober officieel naar buiten te brengen. CATL was niet direct bereikbaar voor commentaar.

CATL, ’s werelds grootste producent van accu’s voor elektrische auto’s, zou het oog hebben laten vallen op twee locaties in Mexico dicht bij de grens met Texas. Daarnaast overweegt CATL meerdere vestigingsplaatsen voor een fabriek in de VS.

Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, landde dinsdag in de Taiwanese hoofdstad Taipei. China ziet dit als provocatie, omdat de Aziatische grootmacht het eiland als afvallige provincie beschouwt. Het Chinese leger heeft als reactie op het bezoek militaire oefeningen in de buurt van Taiwan aangekondigd.

De opgelopen spanningen zijn voor CATL geen reden om volledig af te zien van een Noord-Amerikaanse fabriek. China kwam deze week wel met economische strafmaatregelen tegen Taiwan. Het land blokkeerde de import van veel Taiwanese voedingsmiddelen.