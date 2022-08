Duitsers besparen vooral energie door milde weersomstandigheden

Duitsers hebben in de eerste helft van dit jaar 3,5 procent minder energie verbruikt dan in dezelfde periode van 2021. Volgens onderzoeksbureau AGEB, dat de cijfers naar buiten brengt, is de algehele daling van het energieverbruik voor een groot deel te danken aan het milde weer begin dit jaar.

Zonder de relatief warme winterdagen zou het energieverbruik met slechts 0,5 procent zijn gedaald. Naast de weersomstandigheden speelde ook de lagere economische groei mee bij de besparingen. Daarnaast zetten de sterk gestegen energieprijzen aan tot maatregelen om de stookkosten in toom te houden.

Bedrijven en huishoudens minderden vooral hun aardgasgebruik, nu die brandstof door de oorlog in Oekraïne vele malen duurder is dan een jaar geleden. Van deze brandstof verbruikten bedrijven en huishoudens 15 procent minder dan een jaar eerder. Gas was ook minder populair voor het opwekken van elektriciteit doordat hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, meer opleverden.

Duitsland voert vanaf oktober een extra heffing op gasgebruik in voor huishoudens. Zij vangen zo een deel van de hogere kosten op die grote energieleveranciers hebben door het afknijpen van de gastoevoer uit Rusland. Ook zet dit aan tot extra besparingen. De Duitse minister voor Economische Zaken maakte vorige week bekend dat die heffing tussen de 1,5 cent en 5 cent per kilowattuur ligt, wat voor een huishouden met vier personen kan oplopen tot een extra kostenpost van 1000 euro per jaar.