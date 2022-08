EasyJet neemt maatregelen om maximumaantal passagiers Schiphol

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet zegt een aantal maatregelen te zullen nemen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk vluchten vanaf Schiphol in september en oktober door kunnen gaan. In die maanden mogen er maximaal respectievelijk 67.500 en 69.500 reizigers per dag lokaal vertrekken van Schiphol.

Zo laat easyJet passagiers op een aantal vluchten gratis hun handbagage inchecken om sneller door de security te komen. Mochten reizigers als gevolg van de drukte op Schiphol hun vlucht toch missen, dan kunnen ze bij het grondpersoneel van de Britse prijsvechter hun vlucht gratis omboeken. Daarnaast is easyJet een speciale hulplijn gestart voor gezinnen met kinderen en zijn de openingstijden van de klantenservice verruimd.

De Britse luchtvaartmaatschappij zegt verder de impact van het besluit te betreuren maar begrijpt dat het voor Schiphol een “noodzakelijke stap” is om het vliegveld operationeel te houden. EasyJet wil nog niet vooruitlopen op eventuele annuleringen, maar zegt eerst het besluit van de slotcoördinator af te wachten.

In juli werd een aantal vluchten geschrapt op routes die easyJet meerdere keren per dag vliegt. Zo werden er vluchten naar Londen, een populaire bestemming voor zakenreizigers, uitgehaald. Daardoor konden vluchten naar landen als Kroatië, Griekenland, Spanje en Portugal volgens de luchtvaartmaatschappij wel worden uitgevoerd. EasyJet zegt dat 70 procent van de destijds gedupeerde klanten binnen 24 uur voor de al geplande reis naar een andere vlucht werd overgeboekt.