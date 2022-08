Eerste subsidievrije windpark op zee levert voor het eerst stroom

Het eerste subsidievrije windpark op zee ter wereld heeft voor het eerst stroom aan het Nederlandse net geleverd. Dat meldt energieconcern Vattenfall, dat samen met chemieconcern BASF en verzekeraar Allianz eigenaar is van het windpark Hollandse Kust Zuid.

Vorig jaar werd begonnen met de bouw van het park, dat zo’n 18 tot 35 kilometer voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort ligt. Toen zijn er veel zogeheten fundaties in zee geplaatst. Rond Pasen verrees de eerste turbine, inmiddels staan er 36 exemplaren.

Maar het park is nog altijd niet helemaal klaar. Het is de bedoeling dat de laatste turbines in het tweede kwartaal van volgend jaar worden geïnstalleerd. De eerste draaiende turbine bevindt zich nu ook nog in de testfase, maar deze levert al wel stroom.

Hollandse Kust Zuid kan straks evenveel stroom opwekken als ongeveer 1,5 miljoen huishoudens verbruiken. De opgewekte stroom komt aan land via twee door hoogspanningsnetbeheerder TenneT aangelegde offshore transformatorstations. Afgezien van het werk aan de infrastructuur is er geen overheidsgeld naar het park gegaan.