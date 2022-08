Just Eat Takeaway begint eigen boodschappenbezorging in Berlijn

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway breidt uit in de boodschappenbezorging. De Duitse dochter Lieferando begint in Berlijn daarvoor een eigen zogeheten dark store. Dat is een soort magazijn waarvandaan de bezorgers boodschappen naar klanten brengen. Diensten als Gorillas en Getir maken ook gebruik van een dergelijk systeem.

De dienst in Berlijn geldt nog als een proef. Maar Lieferando heeft al duizenden bezorgers in de Duitse hoofdstad en denkt daarmee zijn voordeel te kunnen doen. Just Eat Takeaway, in Nederland eigenaar van Thuisbezorgd.nl, is in Canada ook al actief met boodschappenbezorging. Daar is de dienst overal waar het bedrijf aanwezig is ook beschikbaar voor klanten.