Kledingindustrie in Bangladesh in zwaar weer

De kledingindustrie in Bangladesh, de grootste kledingexporteur na China, heeft het zwaar nu de wereldwijde vraag naar kleding afneemt. Ook de energiecrisis in het land leidt tot problemen.

Zo zag het Bengaalse Plummy Fashions het aantal nieuwe bestellingen in juli dalen met 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf is leverancier van de bedrijven achter merken als Tommy Hilfiger en Zara.

Algemeen directeur Fazlul Hoque van Plummy Fashions stelt dat verzendingen naar Europa en Amerika worden uitgesteld of vertraging oplopen, onder meer door inflatie. Door de geldontwaarding daalt de koopkracht waardoor mensen minder kleding kunnen kopen en de vraag dus afneemt. De kledingindustrie in Bangladesh maakt meer dan 10 procent uit van het bruto binnenlands product en houdt zo’n 4,4 miljoen mensen aan het werk.

De afnemende vraag lijkt funest voor Bangladesh, zeker nu. Zo kampt het land met stroomonderbrekingen die de productiviteit doen afnemen. Onder andere de onderbrekingen moeten de energiecrisis in Bangladesh het hoofd bieden, die gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Ook de prijs van elektriciteit is daardoor hoog.