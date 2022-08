KLM verwacht geen annuleringen door nieuwe beperkingen Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM verwacht geen vluchten te hoeven annuleren als gevolg van de maximale reizigersaantallen die Schiphol instelt voor september en oktober. Het bedrijf zal minder stoelen verkopen voor Nederlandse reizigers in die periode. In tegenstelling tot bij vakantievliegers worden tickets bij KLM vaak later geboekt en in kleinere aantallen.

KLM zegt met Schiphol in gesprek te blijven. Doel daarvan is om “beperkingen voor de KLM-operatie en onze klanten te voorkomen”.

Overigens zal KLM de tickets die in Nederland niet op de markt komen, wel proberen in het buitenland te verkopen aan reizigers die op Schiphol overstappen. Die overstappers tellen namelijk niet mee voor het maximum van Schiphol, want zij hoeven hier niet door de veiligheidscontrole.