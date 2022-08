Rode cijfers op beurzen Azië door bezoek Pelosi aan Taiwan

De aandelenbeurzen in Azië gingen dinsdag over een breed front omlaag in aanloop naar het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan. Daardoor lopen de militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en China in de regio op.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds een min van 2,7 procent. Grote techbedrijven als webwinkel Alibaba en maaltijdbezorger Meituan verloren tot 3 procent. De beurs in Shanghai ging 2,9 procent omlaag en de Nikkei in Tokio noteerde 1,4 procent in het rood.

De hoofdindex van de beurs in de Taiwanese hoofdstad Taipei leverde meer dan 2 procent in. De grote Taiwanese chipproducent TSMC zakte 2,6 procent, net als elektronicaconcern Foxconn.

Het communistische regime van China heeft herhaaldelijk gewaarschuwd “niet met vuur te spelen” rond Taiwan. Beijing ziet het eiland als een afvallige provincie en vindt dergelijk hooggeplaatst bezoek een provocatie. Pelosi zegt met haar bezoek haar “onwankelbare” steun te willen uiten voor de naar volledige onafhankelijkheid strevende Taiwanezen.

Chinese gevechtsvliegtuigen zouden dicht langs de middenlijn van de Straat van Taiwan, de zeestraat tussen China en Taiwan, hebben gevlogen. Ook zouden Chinese oorlogsschepen actief zijn in het gebied. Naar verwachting landt Pelosi dinsdagavond lokale tijd in Taiwan.

De All Ordinaries in Sydney zakte licht. De Australische centrale bank heeft de rente verder verhoogd tegen de hoge inflatie. De Kospi in Seoul daalde 0,7 procent. De inflatie in Zuid-Korea is in juli gestegen naar 6,3 procent op jaarbasis, het hoogste niveau sinds eind 1998.